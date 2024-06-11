Гендиректор ЧЭМК Павел Ходоровский задержан по подозрению в педофилии

В Челябинске задержали генерального директора электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Уточняется, что против Ходоровского и иных лиц возбудили уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. В настоящий момент решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному и избрании меры пресечения.

Как сообщает Ura.ru, показания на гендиректора ЧЭМК дал сутенер, который предоставлял ему детей по всей России. Правоохранители также обнаружили видеозапись с участием Ходоровского.

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