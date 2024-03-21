Рязанский футболист Владислав Антиповский впал в кому из-за менингита и умер. Спортсмен ушел из жизни 20 марта.

Причину смерти назвали в комментариях в группе Рязанского многопрофильного колледжа – Антиповский был студентом учебного заведения.

На вопрос о причинах внезапной смерти, написали: «Сердце не выдержало, до этого был в коме из-за менингита». На комментарий обратил внимание сайт 62info.ru.

В группе скопинского клуба Redvent, за который он играл в качестве вратаря, первоначально сообщили, что смерть наступила «из-за внезапных проблем со здоровьем», пишет mk.ru. Молодой человек последние дни лежал в больнице. Игроки выразили соболезнование родным и близким.

15 марта сообщалось о смерти президента Театра сатиры Александра Ширвиндта. Он умер в больнице.

19 марта сообщалось об уходе из жизни комментатора Василия Уткина. Он скончался в возрасте 52 лет.