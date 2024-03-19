Умер 52-летний журналист и комментатор Василий Уткин

Умер комментатор, журналист Василий Уткин. Ему было 52 года.

О смерти первым сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на сообщение журналиста Ивана Карпова.

Матч ТВ подтвердил эту новость. Телеканал опубликовал фото Уткина в своем Telegram-канале и написал: «Огромная потеря для нашего спорта. Вечная память».

В октябре 2023 года Уткин появился на футбольном матче в Волгограде заметно располневшим. Он сидел на лавке, комментируя игру. По опубликованным в Сети кадрам было видно, что Уткин набрал десятки килограммов. Поклонники писали, что журналист запустил себя. До этого он почти не появлялся на телевидении.

Уткин объяснял в соцсетях, что его здоровье оставляет желать лучшего. Ему предстояло очередное похудение. Уткин отрицал, что у него атеросклероз. Он также говорил о механическом повреждении ноги. Журналист собирался решать вопрос попутно с проблемой лишнего веса.