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Опубликовано 15 марта 2024, 20:11
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Народный артист РФ Александр Ширвиндт умер в больнице

Умер в больнице 89-летний президент Театра сатиры Александр Ширвиндт.
Народный артист РФ Александр Ширвиндт умер в больнице

© Kashaev Pavel/East News

Стало известно о смерти президента Театра сатиры Александра Ширвиндта. Ему было 89 лет.

О смерти сообщает ТАСС со ссылкой на актера Сергея Газарова.

По информации издания, Ширвиндт скончался в больнице. Других подробностей не приводится.

Ширвиндт носил звание народного артиста РФ. С 2021 года занимал должность президента Московского академического театра сатиры.

Он родился в 1934 году в семье скрипача и актрисы. Окончил театральное училище им. Щукина. Снялся в фильмах «Двенадцать стульев», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Вокзал для двоих».

Ранее сообщалось, что сын Михаила Ширвиндта попал в больницу. Мальчик проглотил монету. Об инциденте рассказала супруга Ширвиндта.

Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Источник:ТАСС
Автор:Лилия Караева
Теги:
Александр Ширвиндт
смерть
внезапная смерть