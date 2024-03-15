Народный артист РФ Александр Ширвиндт умер в больнице

Стало известно о смерти президента Театра сатиры Александра Ширвиндта. Ему было 89 лет.

О смерти сообщает ТАСС со ссылкой на актера Сергея Газарова.

По информации издания, Ширвиндт скончался в больнице. Других подробностей не приводится.

Ширвиндт носил звание народного артиста РФ. С 2021 года занимал должность президента Московского академического театра сатиры.

Он родился в 1934 году в семье скрипача и актрисы. Окончил театральное училище им. Щукина. Снялся в фильмах «Двенадцать стульев», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Вокзал для двоих».

Ранее сообщалось, что сын Михаила Ширвиндта попал в больницу. Мальчик проглотил монету. Об инциденте рассказала супруга Ширвиндта.