Опубликовано 15 марта 2024, 20:11
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Народный артист РФ Александр Ширвиндт умер в больнице
Умер в больнице 89-летний президент Театра сатиры Александр Ширвиндт.
© Kashaev Pavel/East News
Стало известно о смерти президента Театра сатиры Александра Ширвиндта. Ему было 89 лет.
О смерти сообщает ТАСС со ссылкой на актера Сергея Газарова.
По информации издания, Ширвиндт скончался в больнице. Других подробностей не приводится.
Ширвиндт носил звание народного артиста РФ. С 2021 года занимал должность президента Московского академического театра сатиры.
Он родился в 1934 году в семье скрипача и актрисы. Окончил театральное училище им. Щукина. Снялся в фильмах «Двенадцать стульев», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Вокзал для двоих».
Ранее сообщалось, что сын Михаила Ширвиндта попал в больницу. Мальчик проглотил монету. Об инциденте рассказала супруга Ширвиндта.
Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Источник:ТАСС
Автор:Лилия Караева