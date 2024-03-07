Физрук надругался над девятиклассницей в туалете в Челябинской области

Учитель физкультуры надругался над ученицей девятого класса в Челябинской области. Инцидент произошел в селе Увелка.

Мать пострадавшей рассказала РЕН ТВ, что учитель физкультуры надругался над ее дочерью в туалете школы. Это происходило в период с 1 апреля по 31 июня 2023 года.

Женщина подала заявление в полицию только 6 марта.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Следователи допросили подозреваемого. На данный момент педагог находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Чувашии работника завода заподозрили в изнасиловании 12-летней дочери. Девочка подвергалась сексуальному насилию в период с 2022 года по 2024-й. В отношении ее 36-летнего отца были возбуждены два уголовных дела.

Также мы писали, что судимый мужчина надругался над дочерью родственников после застолья в Ростовской области.