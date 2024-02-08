Ни один из родителей не проснулся: судимый мужчина надругался над дочерью родственников после застолья

В Ростовской области арестовали мужчину, которого подозревают в надругательстве над дочерью родственников у них дома. Примечательно, что родители школьницы в момент происшествия спали после застолья и даже не поднялись.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Мужчина проходит обвиняемым по уголовному делу о развратных действиях. Как минимум, до начала апреля он останется под стражей. В случае доказательства вины ему грозит до 8 лет тюрьмы.

По данным издания, 44-летний житель Ростовской области надругался над подростком после застолья. Известно, что мужчина был судим. Он общался с родственниками и в день происшествия предложил выпить.

После застолья родители девочки ушли спать, а гость продолжил употреблять алкоголь. Около трех часов ночи он стал приставать к школьнице – никто из родителей не проснулся. Утром мужчина ушел. Подросток рассказала о случившемся родителям, и те обратились в полицию.

Ранее сообщалось, что на Урале восьмиклассник надругался над ребенком.