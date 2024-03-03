Проблем с законом у него ранее не было: работника завода заподозрили в изнасиловании 12-летней дочери

Сотрудники правоохранительных органов возбудили два уголовных дела после появления информации об изнасиловании 12-летней девочки в Республике Чувашия. По подозрению в совершении преступления задержан отец несовершеннолетней, передает Telegram-канал РЕН ТВ|Новости.

По данным СМИ, девочка подвергалась сексуальному насилию в период с 2022 года по 2024-й. В отношении ее 36-летнего отца были возбуждены два уголовных дела, по каким статьям — пока не уточнятся. Подробности случившегося тоже не приводятся.

Мужчина, задержанный по подозрению в изнасиловании, работает стропальщиком на заводе. Прежде проблем с законом у фигуранта уголовных дел не было.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали сталкера, который изнасиловал девушку после долгой слежки. Мужчина надругался над жертвой в ее же квартире.