Финские пограничники начали расследование незаконного пересечения морской границы с Россией

Прогулочный катер незаконно пересек российскую границу. Инцидент произошел на минувшей неделе в районе Виролахти. Об этом пишет mk.ru.

Как сообщили в службе береговой охраны Финляндии, в воскресенье, 27 июля, судно двигалось в сторону России и незаконно пересекло морскую границу. Это сразу заметили финские пограничники.

Несмотря на то, что катер довольно быстро вернулся на финскую территорию, пограничная охрана страны начала проверку по факту произошедшего.

Ведомство расследует инцидент как преступление, связанное с нарушением государственной границы.

Ранее мы писали о том, что в Финском заливе унесло жительницу Санкт-Петербурга, арендовавшую сап-доску. Инцидент произошел в районе Южной дороги в Кронштадте.

Также сообщалось о том, что подростку с российским паспортом не разрешили принять участие в экскурсии на атомную электростанцию «Олкилуото» в Финляндии.