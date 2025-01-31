В Финляндии школьника не пустили на экскурсию на АЭС из-за паспорта РФ

Подростку с российским паспортом не разрешили принять участие в экскурсии на атомную электростанцию «Олкилуото» в Финляндии. Об этом сообщает телерадиовещатель Yle.

Ученики гимназии Kulosaaren lukio в ноябре минувшего года должны были поехать на экскурсию на местную АЭС. Одного из несовершеннолетних руководство станции решило не пускать. По информации источника, школьник — одновременно гражданин России и Финляндии и родился уже на финской территории.

Директор гимназии признался, что школьники перед посещением АЭС должны были заполнить анкету. После со станции пришел документ со списком тех, кого можно допустить на объект. Россиянина там не оказалось.

Мать школьника назвала произошедшее дискриминацией. Однако в полиции уточнили, что администрация таких объектов может сама принимать решение, кого пускать, а кого — нет.

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