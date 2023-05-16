«Это спасло его»: мужчина выжил после падения с небоскреба в «Москва-Сити»

Мужчина чудом выжил, сорвавшись с небоскреба в «Москва-Сити». Он упал с высоты 10 этажа. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

Инцидент произошел 16 мая в небоскребе, расположенном на Пресненской набережной. Человек, который упал, оказался промышленным альпинистом. В этот день он мыл фасады здания.

Подчеркивается, что мужчине спас жизнь стеклянный купол, который располагался на втором этаже башни.

«Он пробил спиной стеклянный купол второго этажа, это спасло его», – приводят РЕН ТВ слова источника телеканала.

По версии издания, выживший альпинист был доставлен в больницу с травмой головы, спины и шеи. Другие подробности произошедшего сейчас устанавливаются.

Ранее сообщалось, что мужчина упал с Останкинской башни в Москве и остался жив. Пострадавшим оказался промышленный альпинист. Он обслуживал промышленные кондиционеры перед летним сезоном, а в какой-то момент сорвался вниз. Высота падения составила несколько этажей.

Еще одно падение случилось в Свердловской области. Там 15-летний подросток упал с моста, чтобы удивить девушку. Как выяснилось, ранее подросток не состоял на учете в ПДН. Мальчик воспитывался в неполной семье. По предварительным данным, происшествие случилось после его ссоры с подругой.