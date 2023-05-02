Мужчина упал с Останкинской башни в Москве и остался жив

В Москве мужчина упал с Останкинской башни и остался жив. Об этом сообщает Life.ru.

По данным источника, упавшим мужчиной оказался промышленный альпинист. Он обслуживал промышленные кондиционеры перед летним сезоном, а в какой-то момент сорвался вниз. Высота падения составила несколько этажей. Отмечается, что пострадавший остался жив и находится под присмотром врачей. Сейчас этим инцидентом занимаются экстренные службы.

Telegram-канал «112» пишет, что во время падения мужчина повредил правую голень.

Ранее мы писали о том, как российский акробат сорвался с высоты во время исполнения трюка. Артист выступал в Новосибирском государственном цирке. Исполняя номер «Танго», мужчина делал элемент и сорвался с турника. Врачи своевременно приехали на скорой помощи и госпитализировали акробата в Новосибирский НИИТО.

Директор продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» Элина Лазаревская рассказала, что Закревский получил растяжение и сотрясение. Сейчас его жизни ничего не угрожает, но артист будет 2-3 дня лежать в стационаре в профилактических целях.