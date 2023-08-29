«Это месть»: дядя Алины Горбачевой раскрыл детали исчезновения фигуристки

Оказывается, ссоры между фигуристкой Алиной Горбачевой и ее тренером Софьей Федченко случались и до исчезновения девушки. По словам дяди спортсменки, в день пропажи Алины мог произойти очередной конфликт, в результате которого она решила отомстить. Об этом сообщает телеканал «360».

Мужчина отмечает, что не общался с 16-летней племянницей уже год, а последний раз она ему писала очень давно.

«Может, к подруге могла отправиться, но зачем было брать паспорт и деньги. Может, чтобы всех напугать, решила где-то переночевать. Какой-то отель могла снять, но полиция тогда бы сразу это выяснила», – выразил предположение дядя Горбачевой.

Раньше Алина дружила с другими фигуристками, однако родственник спортсменки не знает, есть ли эти подруги у нее сейчас. Он редко связывается с племянницей, так как живет в другом городе.

При этом мужчина подчеркнул, что Софья Федченко всегда была для Горбачевой большим авторитетом. Несмотря на то, что ее не раз звали в другие школы, девочка никуда не уходила.

«Хотя тренер явно хуже в плане компетентности. Но она ее вывела с нуля и была очень важна для нее. Я не знаю, что там было во время ссоры. Не знаю, насколько все серьезно», – добавил он.

Дядя Алины уверен, что самое главное в расследовании – получить доступ к звонкам девушки. Эту информацию могут предоставить по решению судьи.

«Она звонила в момент, когда выходила с тренировки. Рассчитываю, что это просто месть за ссору», – резюмирует он.

Напомним, Алина Горбачева пропала 28 августа. Камеры засняли ее в последний раз в 19:08 в районе Покровской набережной и Владимирской церкви, однако следов спортсменки там не обнаружили.

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