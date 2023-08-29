Фигуристка Алина Горбачева в день своего исчезновения сильно поссорилась с тренером

Российская фигуристка Алина Горбачева в день своего исчезновения отказалась идти на тренировку из-за конфликта с Софьей Федченко. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

После ссоры с тренером спортсменка убежала в раздевалку. Когда Софья Федченко зашла туда, то она увидела лишь одни коньки Горбачевой. Сначала все предположили, что девочка просто вспылила и скоро вернется домой, только вот больше ее никто не видел.

Прежде всего Алину искали в районе ледовой арены, для этого подключили полицейских и поисковиков. Фигуристка взяла с собой паспорт, наличные, телефон, планшет и темно-синий рюкзак.

В последний раз камеры засняли девушку 28 августа в 19:08 в парке в районе Покровской набережной и Владимирской церкви. Именно это место поисковики исследовали ночью. Следов спортсменки там не обнаружили, а на выходе из парка она не появлялась.

Данные фигуристки уже внесли в базу по распознаванию лиц, однако камеры в Москве ее пока не заметили.

На ближайший период времени у спортсменки не планировалось никаких серьезных выступлений, Горбачева готовилась к сезону в спокойном режиме.

Ранее мы писали, что рядом с местом пропажи Алины странный мужчина вел слежку за другими фигуристками, которые тренируются на «Чкалов-арене».