«Это было сделано ножом по лицу»: мать модели Ковальчук рассказала о пережитых дочкой пытках

Мать покалеченной в Дубае модели Марии Ковальчук рассказала про ее шрам на голове. Слова женщины передает The Sun.

Весной 2025 года модель нашли в тяжелом, изувеченном состоянии в Дубае. Девушка долгое время находилась в реанимации без сознания. По словам мамы Ковальчук, дочка подверглась пыткам, в том числе скальпированию. Теперь у модели большой шрам на голове.

«Такое впечатление, что это было сделано ножом прямо по лицу. Разрез шел от центра головы до самого глаза, а волосы были срезаны», — рассказала женщина журналистам.

Мама Ковальчук до сих пор не понимает, зачем дочке срезали часть волос.

«Если бы вы видели швы на ее голове, как кожу пришлось пришивать обратно…» — эмоционально заявила она.

На данный момент мать и дочь находятся в Норвегии. Известно, что Мария уже перенесла 9 операций, и, вероятно, ей потребуется еще одна.

Ранее мать модели Марии Ковальчук заявила об угрозах и обещании Норвегии их защитить. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что модель Ковальчук искалечили в Дубае после побега с вечеринки из номера отеля.