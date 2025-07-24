«Норвегия пообещала защитить»: мать искалеченной в Дубае модели Ковальчук рассказала о сообщениях с угрозами

Мать искалеченной в Дубае модели Марии Ковальчук Анна рассказала о поступивших после интервью сообщениях с угрозами. Женщина верит, что Норвегия защитит ее семью.

Анна Ковальчук призналась, что благодаря интервью ей удалось «выговориться» и рассказать о произошедшем с дочерью. Однако проснувшись утром, женщина обнаружила в телефоне исчезающее сообщение в Telegram. В нем было написано: «Мы тебя и в Норвегии найдем. Много говоришь».

По словам Анны, после этого у нее «земля ушла из-под ног». Мать пострадавшей не скрывает, что боится за отца и семью на фоне поступающих угроз.

«Мне страшно», - сказала Анна.

Она подала заявление в норвежскую полицию со всеми документами и расследованием, фотографиями – всем, что было.

«Норвегия пообещала нас защитить. Норвегия очень обеспокоена. Когда я позвонила, тут же приехала полиция… По тому, как отнеслись, они нас защитят», - заключила женщина. Ее слова приводит Telegram-канал «Кровавая барыня».

Ранее обвиненный в избиении Марии Ковальчук Артем Папазов заявил, что ее мать скрыла некоторые факты в интервью.