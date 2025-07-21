Модель Ковальчук искалечили в Дубае после побега с вечеринки из номера отеля

Модель Марию Ковальчук искалечили в Дубае после побега из номера отеля, где ее удерживали. В гостинице девушка оказалась добровольно – пришла на вечеринку, где были еще две женщины и двое мужчин.

Подробностями Ковальчук поделилась в интервью журналистке Ксении Собчак, которое опубликовано на YouTube-канале.

Модель рассказала, что в отеле мужчины стали вести себя грубо, намекать на непристойные действия.

По словам Ковальчук, они говорили: «Ты принадлежишь нам! Мы будем делать все, что хотим!»

Девушка пыталась привлечь внимание соседей, но ей не дали. У Марии получилось сбежать, в попытке спрятаться она оказалась в недостроенном здании рядом с отелем. Ковальчук слышала голоса мужчин, а дальше ничего не помнит.

Позже девушку найдут с травмами на земле. Она помнит, как просила о помощи. Скорую и полицию вызвал проезжавший мимо водитель.

Ранее сообщалось, как выглядит Ковальчук сейчас после случившегося в Дубае.