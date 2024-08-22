На Алтае возбудили уголовное дело из-за убийства выдры участниками «Последнего героя». Об этом сообщает Kp.ru.

В одном из выпусков «Последнего героя» участники шоу убили и съели выдру. Они не учли, что дикие животные находятся под защитой закона. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 1 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота, в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена».

По информации источника, виновника в следствии еще не определили. При этом юрист Дмитрий Родин считает, что убийце выдры Алану Царикаеву не избежать наказания.

«Еще нужно смотреть текст договора организаторов шоу с участниками. Может быть, там есть пункт, в котором авторы обязуются предоставить площадку для свободной жизнедеятельности, где участники не смогут нанести ущерб животному миру. И если такие детали в бумагах есть, то это может стать смягчающим обстоятельством для обвиняемого», — считает юрист.

Ранее продюсер «Последнего героя» заявила, что участники съели попавшую в капкан выдру от голода. Подробности читайте в этой новости.