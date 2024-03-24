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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 24 марта 2024, 11:11
1 мин.

Во Владивостоке ищут девушку, открывшую стрельбу из окна жилого дома

Во Владивостоке ищут девушку, открывшую стрельбу из окна жилого дома

© Freepik

Во Владивостоке неизвестная девушка устроила стрельбу из окна многоквартирного жилого дома. Инцидент произошел в районе Некрасовской улицы.

По данным Telegram-канала Svodka25, стрелявшая была не одна. Кто-то из ее сообщников снял видео и опубликовал в соцсетях.

При этом сама девушка также держала в одной руке смартфон и снимала свои действия.

На опубликованных кадрах зафиксирован один выстрел, но не исключается, что их было больше.

В настоящий момент ведется розыск стрелявшей девушки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее жители Екатеринбурга пожаловались правоохранителям на несовершеннолетнего, который разбивает стены и стреляет по окнам из пневматического пистолета. По словам людей, мама четвероклассника за ним не следит.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Svodka25
Автор:Анна Воробьева
Теги:
происшествия
девушка
оружие