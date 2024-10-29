Экс-обладательницу титула «Самые большие губы» Кристину Рэй нашли мертвой в Сочи

Бывшую обладательницу титула «Самые большие губы в России» Кристину Рэй нашли мертвой в Сочи. Не так давно СМИ писали, что девушка пропала. Также были слухи о том, что она употребляет запрещенные вещества.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, тело блогерши было найдено в канализационном коллекторе. Больше никаких подробностей не приводится.

Напомним, что друзья и близкие забили тревогу после того, как 28 сентября девушка перестала выходить с ними на связь. Она была в Сочи, но точного места ее пребывания никто не знал. В 22-летнем возрасте Кристина попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых больших губ в России. Она неоднократно увеличивала губы, но после избавилась от филлеров и вернулась к обычной внешности.

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