Незнакомец кинул в него окурок: мужчина сгорел заживо на Лиговском проспекте в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов задержали 35-летнего уроженца Петрозаводска. Он бросил непотушенный окурок в мужчину на Лиговском проспекте в Петербурге. В результате случившегося незнакомец сгорел заживо, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

Тело погибшего обнаружили рядом с подвалом. Он не смог сбросить одежду, которую охватило пламя, и впоследствии умер от ожогов.

Мужчину, ответственного за случившееся, в скором времени задержали. После того как незнакомец загорелся из-за брошенного окурка, он испугался и уехал из города.

В Тверской области поджигатель попал в руки полиции. По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Петербурге человек сгорел на глазах у прохожих возле станции метро. Свидетелями чудовищной картины стали случайные прохожие.