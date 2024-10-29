Незнакомец кинул в него окурок: мужчина сгорел заживо на Лиговском проспекте в Петербурге
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Сотрудники правоохранительных органов задержали 35-летнего уроженца Петрозаводска. Он бросил непотушенный окурок в мужчину на Лиговском проспекте в Петербурге. В результате случившегося незнакомец сгорел заживо, передает Telegram-канал Mash на Мойке.
Тело погибшего обнаружили рядом с подвалом. Он не смог сбросить одежду, которую охватило пламя, и впоследствии умер от ожогов.
Мужчину, ответственного за случившееся, в скором времени задержали. После того как незнакомец загорелся из-за брошенного окурка, он испугался и уехал из города.
В Тверской области поджигатель попал в руки полиции. По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Петербурге человек сгорел на глазах у прохожих возле станции метро. Свидетелями чудовищной картины стали случайные прохожие.