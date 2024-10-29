3-летнему мальчику наложили 20 швов после нападения пантеры в Ангарске. У пострадавшего ребенка рваные раны лица, головы и ног. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, животное привито от бешенства. Виновным грозит до 6 лет лишения свободы. На данный момент идет проверка.

Напомним, что отец взял сына у матери и отвел его в цирк. Мужчина захотел сфотографировать ребенка с диким животным и заранее договорился об этом с администрацией цирка. Во время съемки пантера набросилась на мальчика.

По словам мамы потерпевшего, она не знала об их планах.

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