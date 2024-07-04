Иноагент Эльвира Вихарева* подралась с посетительницей элитного фитнес-клуба

Бывший кандидат в депутаты Госдумы РФ Эльвира Вихарева* (признана иноагентом на территории РФ) подралась с посетительницей столичного фитнес-клуба.

Инцидент произошел 2 июля в элитном спортклубе на улице Житная. Как сообщает mk.ru, 33-летняя москвичка пришла в спортклуб восстанавливать форму после родов. Закончив тренировку, женщина приняла душ и стала намазывать тело и волосы средствами для ухода.

Конфликт начался, когда 34-летняя Вихарева* зашла в раздевалку и стала возмущаться запахом косметики. Как отмечает «Московский комсомолец», она снимала молодую маму на телефон в полуобнаженном виде. Возникшая словесная перепалка вскоре переросла в драку.

Администраторы клуба попытались успокоить клиенток спортзала и даже включили кондиционер. В какой-то момент на место происшествия взывали полицию и «скорую помощь». Сотрудники правоохранительных органов опросили поссорившихся женщин, затем пациенток осмотрели медики, но госпитализация им не потребовалась.

Тем не менее, москвичка написала заявление в полицию, а также обратилась к неврологу «из-за усилившихся после драки болей в шее».

В настоящее время по факту случившегося полиция проводит проверку.

Оппозиционерка Эльвира Вихарева* избиралась в Государственную Думу РФ в 2021 году, в 2022 году она пыталась участвовать в выборах в муниципальные депутаты по району Якиманка, но суд снял ее кандидатуру. В апреле 2023 года Минюст внес Вихареву в реестр иностранных агентов.

Ранее мы сообщали, что в петербургском фитнес-центре посететительница откусила в раздевалке палец другой.

*признана иноагентом на территории РФ.