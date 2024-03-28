Соседи жаловались на запах и жуков в подъезде: в московской квартире нашли скелет хозяина

В московской квартире нашли скелет хозяина 1957 года рождения. Оказалось, что с сентября 2023 года жители дома жаловались на запах и жуков в подъезде.

Подробности обнаружения скелета приводит сайт mk.ru.

По информации соседей дома на улице Дубнинской, мужчина пропал с конца лета. Тогда же в подъезде появился трупный запах, стали беспокоить насекомые. Несмотря на уборки, жуки одолевали жильцов.

После обращения в санэпидемстанцию было установлено, что живность выползает из квартиры, расположенной на пятом этаже.

Спасатели вскрыли двухкомнатную квартиру и увидели скелет. Точную дату смерти установит медицинская экспертиза.

Предварительно, умерший – собственник жилья. Следов насильственной смерти не найдено. Мужчина проживал один, родители давно умерли. Он находился на пенсии, в прошлом работал на железной дороге.

В январе в Москве нашли скелет 83-летней пенсионерки. Труп около года пролежал в квартире. Его обнаружили после жалоб соседей на потоп.