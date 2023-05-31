Обвиненного в изнасилованиях дочерей мужчину нашли мертвым в тюремной камере в Москве

Мужчину, который обвиняется в совращении и издевательствах над двумя дочерями, нашли мертвым в тюремной камере. Информация об этом появилась 31 мая на сайте mk.ru.

Напомним, что в полицию обратились две девушки – 2000 и 2003 годов рождения. Они из Элисты, но переехали в Москву ради учебы. Написать заявление на родного отца они смогли только, когда оказались в столице.

По словам девушек, их 42-летний отец начиная с 2014 года постоянно насиловал их. Издевательства продолжались вплоть до последних дней.

Старшая дочь не выдержала после того, как 19 мая привела в съемную квартиру молодого человека. Отец, увидев его, устроил скандал и выгнал парня. Затем мужчина приказал дочери раздеваться. Издевательства сопровождались угрозами: отец обещал зарезать девушку.

Следователями было установлено 14 эпизодов насильственных действий сексуального характера, изнасилований и угроз убийством. Мужчину задержали и возбудили уголовное дело по статьям 131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 119 («Угроза убийством») УК РФ.

Стало известно, что обвиняемого нашли мертвым в тюремной камере. Окончательный ответ на то, что произошло, даст экспертиза. Отмечается, что камера видеонаблюдения не охватывает место происшествия.

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