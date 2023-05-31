Взял за плечи, расстегнул штаны: ранее судимый охранник домогался школьницы в детском центре

В Санкт-Петербурге мать 12-летней девочки обратилась в полицию и рассказала о действиях охранника центра внешкольной работы, который приставал к ее дочери. Мужчину задержали, он оказался рецидивистом. Об этом сообщается на сайте 78.ru.

По данным источника, в дежурную часть обратилась 45-летняя женщина. Она сообщила, что 27 мая ее несовершеннолетний ребенок был в центре внешкольной работы, который располагается на Ярославской улице. Девочка хотела забрать сменную обувь. В какой-то момент она встретила охранника, который взял ее за плечи и пригласил за свое кресло. 69-летний мужчина расстегнул штаны и стал приближаться к школьнице. Она испугалась и убежала, а после рассказала все матери.

Отмечается, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что 6 лет назад он уже был осужден на два года за развратные действия с несовершеннолетней.

Ранее мы писали о том, как в одном из московских торговых центров мужчина пытался затащить 16-летнюю девушку в туалет и заняться сексом. Несовершеннолетняя с трудом вырвалась, но тот продолжил приставать к подростку.