ЕГЭ не сдал, но деньги заплатил: 56-летнего мужчину выгнали с экзамена

Житель Северной столицы решил прийти на ЕГЭ, однако так и не смог сдать экзамен. Его поймали со шпаргалкой. Об этом сообщает Фонтанка, ссылаясь на пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

В конце июня 56-летний мужчина пришел на сдачу ЕГЭ по математике в одну из школ Пушкинского района. Однако у петербуржца обнаружили шпаргалку, после чего его удалили с экзамена.

По решению суда, мужчина должен заплатить штраф в размере 3 тысяч рублей. При этом на заседании он даже не появился. Почему он вообще решил сдавать математику, тоже непонятно.

Недавно в Санкт-Петербурге произошла похожая ситуация. На ЕГЭ по литературе школьница принесла шпаргалку. Однако судья посчитала, что действия девочки не принесли никому вреда. Поэтому несовершеннолетняя отделалась устным замечанием.

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