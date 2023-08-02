Суд вынес решение по делу школьницы, пойманной на ЕГЭ со шпаргалкой

В Санкт-Петербурге мировой суд рассмотрел дело в отношении школьницы, которую поймали на ЕГЭ со шпаргалкой. На заседании девочка повинилась.

Школьницу принесла записи на экзамен по литературе. Суду пришлось решать, насколько серьезен проступок несовершеннолетней.

Судья проанализировала материалы дела и пришла к выводу, что действия школьницы не причинили никому вреда. Учитывалось, что за ней не значатся какие-либо правонарушения, к ответственности девочка никогда не привлекалась. Поэтому школьница отделалась устным замечанием.

Подробности заседания сообщает «Фонтанка».

Ранее суд в Петербурге рассматривал дело другого школьника, который пронес подсказку на экзамен. Подросток сдавал экзамен по истории, а попытка воспользоваться шпаргалкой не осталась незамеченной. В итоге ему назначили штраф в размере 3 тыс. рублей.