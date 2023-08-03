Празднование Дня ВДВ обернулось для школьника смертью в реке

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в подмосковном Клину закончилось трагедией — 14-летний мальчик ушел купаться в реке и утонул. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, обстоятельства гибели несовершеннолетнего устанавливаются, пишет mk.ru.

Смертельный инцидент произошел в прибрежной зоне, оборудованной для купания в городском парке. Мальчик, отдыхавший вместе с семьей, в какой-то момент заявил, что пойдет купаться, и направился к реке. Родители наблюдали за водоемом с лавочки. Однако вместе с тем им надо было уделять время четырехлетней дочери, которую они взяли на празднование с собой.

Когда старший ребенок пропал из виду, глава семейства бросился его искать. Параллельно к поискам подключились другие люди, находящиеся в парке. Ни в воде, ни на берегу подростка не оказалось. Лишь спустя некоторое время мальчика удалось найти — с помощью водолазов и уже мертвым.

Что стало причиной трагедии, пока неизвестно. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, где были спасатели в момент, когда ребенку потребовалась помощь.

Ранее в Красноярском крае погибли двое детей — они катались вместе с отцом по озеру на квадроцикле. Главу семейства тоже нашли мертвым. Аквабайк вместе с ними перевернулся по неизвестной причине.