Двухлетняя девочка утонула в луже возле дома в Алтайском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Происшествие случилось в Быстроистокском районе Алтайского края. Двухлетняя девочка, оставшаяся без присмотра родителей, вышла из дома, упала в воду и не смогла самостоятельно выбраться. Сообщается, что прямо напротив частного дома была большая лужа.

Прибывшие на место медики не смогли спасти ребенка. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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