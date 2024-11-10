Убили волки: в российской деревне нашли обглоданные женские ноги и кости

В деревне Плотично в Ленинградской области рядом с заброшенным домом обнаружили обглоданные женские ноги и кости. Предположительно, останки принадлежат 69-летней пенсионерке, пропавшей в октябре этого года.

Останки женщины обнаружили в доме на Березовой улице. Приехав на место, полицейские увидели фрагменты тела в виде ног, костей таза и позвоночника. Правоохранители подозревают, что они принадлежат пенсионерке, которая отправилась в начале октября на участок для сбора ягод и пропала, пишет 78.ru.

На останках обнаружили укусы диких животных. Смерть женщины наступила более двух недель назад. По предварительной версии, она скончалась после нападения волков — подобные случаи уже происходили ранее в районе.

Останки направили в морг для проведения экспертизы.

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