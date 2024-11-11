Российский школьник выпил пол-литра абсента и не проснулся после вечеринки

В Екатеринбурге 16-летний школьник скончался после вечеринки, на которой выпил пол-литра абсента с друзьями. Об этом пишет Ura.ru.

По данным источника, ЧП произошло в одной из квартир Юго-Западного микрорайона города. 9 ноября несовершеннолетний вместе с приятелями употреблял крепкий алкоголь и выпил 0,5 литра абсента. Двое из подростков отправились спать около трех ночи, а 16-летний школьник продолжал сидеть в телефоне.

Утром все проснулись, однако третий мальчик еще спал. Ближе к 13:00 товарищи попытались разбудить его, но не смогли. Тогда подростки сразу вызвали медиков, которые лишь констатировали смерть юного екатеринбуржца.

Уточняется, что погибший родом из поселка под Екатеринбургом. Он воспитывался в полной семье, на учете по делам несовершеннолетних не стоял. В уральскую столицу он приехал на праздник к приятелю.

Ранее мы писали, что толпа подростков разгромила автобус и напала на водителя в Приморье.