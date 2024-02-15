Россиянка заклеивала сыну рот скотчем, чтобы не слышать его плач

В Мордовии возбудили уголовное дело в отношении 26-летней женщины, которая заклеивала сыну рот скотчем и ставила малолетнего в угол. Мальчика изъяли из семьи.

Подробности сообщает МВД по Республике Мордовия в своем Telegram-канале.

Женщина подозревается в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Инспекторы ПДН установили, что женщина систематически нецензурно выражалась в адрес двухлетнего сына, ставила мальчика в угол. Мать не лечила ребенка должным образом, не выполняла назначения врачей. Эти факты подтвердили соседи, бабушки и брат. Один из родственников предоставил видеозапись, на которой женщина заклеила сыну рот скотчем – она не хотела слушать плач.

Органы опеки направили иск в суд с требованием лишить женщину родительских прав. Ребенок находится в специализированном учреждении.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области мать привела 10-летнюю дочь в детский дом. Во время осмотра и оформления документов у девочки нашли след от утюга. Она призналась, что отчим наказывал за непослушание: прижигал утюгом и таскал за волосы.