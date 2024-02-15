passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 15 февраля 2024, 19:43
1 мин.

Задушил, увез тело и присыпал снегом: мужчину приговорили к колонии за убийство матери пятерых детей

На Урале мужчина задушил мать пятерых детей и получил 9,5 года колонии.
Задушил, увез тело и присыпал снегом: мужчину приговорили к колонии за убийство матери пятерых детей

© Freepik

Суд вынес решение по делу об убийстве матери пяти детей в Свердловской области. Задержанный по подозрению в совершении преступления мужчина был признан виновным. За расправу над жертвой он получил 9,5 года колонии, передает Kp.ru.

Мужчина и женщина приходились друг другу бывшими супругами. В конце декабря 2022 года они отправились в совместную поездку. Во время путешествия произошла ссора — накануне многодетная мать призналась, что собирается переехать в другой город к новому возлюбленному. В результате выяснения отношений уралец задушил бывшую жену, а затем увез ее тело в безлюдное место и там присыпал снегом.

Через некоторое время стражи порядка раскрыли преступление. Убийца был задержан. Суд признал его виновным и назначил отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее в Первоуральске мужчина расправился с парализованной женой. После этого он совершил суицид.

Источник фото:Freepik
Источник:Kp.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
убийство
многодетная мама