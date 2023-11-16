Двух школьников увезли в больницу после отравления таблетками в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге за сутки госпитализировали двух школьников после отравления таблетками. Их состояние оценивают как тяжелое.

Одна из пострадавших — 14-летняя ученица восьмого класса. Девочка состоит на учете в психоневрологическом диспансере и месяц назад проходила лечение в детской психиатрической клинике. Ее забрали в больницу из квартиры на проспекте Луначарского.

Отравился таблетками и 13-летний ученик седьмого класса, гражданин Казахстана. Его увезли в больницу из съёмной квартиры на Комендантском проспекте. Известно, что юноша проживает вместе с матерью и ее сожителем. Отношения в семье описывают как неконфликтные, пишет портал 78.ru.

Дети находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее школьник впал в кому после отравления неизвестным веществом в Саратове. Что съел школьник перед тем, как оказаться на больничной койке, неизвестно. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Также мы писали, что в Ростове-на-Дону произошло массовое отравление шаурмой. За помощью обратились семь человек.