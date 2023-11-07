Школьник впал в кому после отравления неизвестным веществом

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту отравления 13-летнего мальчика в Саратове. Несовершеннолетний попал в больницу и впал в кому. Что употреблял школьник, неизвестно, передает News.sarbc.ru.

Ученик седьмого класса почувствовал себя плохо накануне, 6 ноября. После этого за ребенком приехала скорая помощь. После осмотра было принято решение о немедленной госпитализации несовершеннолетнего.

В больнице у новоприбывшего пациента зафиксировали отравление неизвестным веществом. Состояние мальчика оценивается врачами как тяжелое — сейчас он находится в коме. Что съел школьник перед тем, как оказаться на больничной койке, неизвестно. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону произошло массовое отравление шаурмой. За помощью обратились семь человек.