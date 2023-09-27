Дворник-мигрант изнасиловал 12-летнюю школьницу в поселке Ромашки. Об этом сообщает портал 78.ru.

26 сентября 2023 года в полицию обратилась мать семиклассницы. Жительница Ленобласти заявила, что зимой дворник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери. Как выяснилось, несколько дней назад он вновь пригласил девочку к себе в гости, применил физическую силу и изнасиловал ее.

Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно отреагировали на заявление и задержали 66-летнего мужчину. По данным источника, гражданин Узбекистана приехал в РФ в 2018 году. Он получил регистрацию в Ленобласти и ВНЖ и после этого устроился на работу дворником. На данный момент задержанный находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали о том, что в Подмосковье 22- летний армянин втерся в доверие к школьнице и изнасиловал ее. Подробности смотрите в этой статье.

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