В Подмосковье 22-летний армянин втерся в доверие к школьнице и изнасиловал ее

В Подмосковье 22-летний уроженец Армении изнасиловал 14-летнюю девочку. Школьница рассказала обо всем случившемся родственникам. Кроме того, злоумышленник обманул ее, заявив, что ему 15 лет. Об этом сообщает mk.ru.

Все произошло 10 сентября. Девочка призналась старшей сестре, что над ней надругался 22-летний друг. По словам восьмиклассницы, она навещала молодого человека, чтобы забрать кофту сестры, которую отдала ему без разрешения родственницы.

Парень предложил школьнице подождать его на диване, а потом вышел из душа наполовину оголенный и начал приставать к ней. После акта насилия он выгнал девочку из дома. Но восьмиклассница поняла, что вышла без кофты сестры, и попросила его все же отдать вещь.

Тогда молодой человек затащил свою подругу в квартиру и начал ее душить. Он угрожал ей расправой в случае, если девочка расскажет обо всем родным. Отец пострадавшей узнал о надругательстве от ее старшей сестры, а потом подал заявление в полицию.

Как оказалось, школьница подружилась с 22-летним парнем во время подработки в компании, занимающейся обслуживанием автомобилей. В первый же день молодой человек познакомился с девочкой и продолжил общение с ней в соцсетях. Они часто гуляли в месте, восьмиклассница могла прийти к другу в гости, чтобы посмотреть фильм. При этом, как говорит сама девочка, парень ни разу к ней раньше не приставал.

Однажды она узнала, что ее знакомому вовсе не 15 лет. Тогда между ними произошла ссора, но приятель заверил ее, что не причинит зла.

На данный момент стражи правопорядка проводят проверку по факту случившегося. В ближайшем времени девочка будет вынуждена пройти множество экспертиз.

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