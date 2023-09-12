Подросток изнасиловал 13-летнего мальчика-сироту в петербургском приюте

Воспитательница одного из сиротских домов Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением. Женщина рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что одного из воспитанников социального учреждения изнасиловали, передает 78.ru.

Стражи порядка выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего в одном из детских домов Северной столицы. О случившемся рассказала работница социального учреждения. По ее словам, 13-летний мальчик, который является воспитанником сиротского приюта, подвергся изнасилованию. Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего совершил подросток. Он принудил жертву к интиму в одной из комнат детского дома, пока воспитателей не было рядом.

Правоохранители рассмотрели обращение женщины и организовали мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств случившегося. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Воронежской области неизвестный напал на 15-летнюю школьницу. Он ударил девочку электрошокером, изнасиловал и забрал у нее телефон.