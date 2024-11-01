Двор и подвалы увязли в бульоне: жителей многоэтажек затопило борщом в российском городе

Коммунальная авария в Челябинской области привела к неожиданным последствиям. Из-за нее жилые дома в Златоусте затопило борщом.

27 октября жители города увидели около своих многоэтажек борщ с плавающей свеклой. Оказалось, что причиной случившегося стала коммунальная авария — у жилых построек и фирмы по производству супов общая канализация. Коллекторы забились, в итоге двор и подвалы увязли в бульоне, пишет Telegram-канал Ural Mash.

Водоканал попытался откачать суп, в деле обещал разобраться следком, но аварию так и не удалось устранить. Жители вызвали сами ассенизаторов, но спустя 20 минут после их отъезда борщ снова возвращался. В округе пахнет прокисшем супом — людям приходится открывать подъездные двери и окна, чтобы выветрить запах.

Ранее в Иркутске хулиган закидал навозом и затопил зал ММА на 800 тыс. рублей ущерба. Неизвестный проник в спортивный клуб, испачкал все навозом, а затем изрезал весь инвентарь для занятий ножом.

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