Ущерб составил 800 тысяч рублей: зал бойца ММА закидали навозом и затопили

Боец ММА и тренер Дмитрий Хамиев обратился с заявлением в полицию после того, как неизвестный затопил его спортивный зал в Иркутске и закидал его навозом. Помещению был нанесен ущерб на 800 тыс. рублей, передает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ночь на 3 мая. Неизвестный проник в спортивный клуб Хамиева, испачкал все навозом, а затем изрезал весь инвентарь для занятий ножом.

Однако этого злоумышленнику показалось мало и он решил еще сломать канализационную трубу. В итоге сточные воды 12 часов бежали на ковер. Кроме того, зал был затоплен водой, которая лилась из душа. Там хулиган тоже открыл все краны.

В итоге помещению был нанесен ущерб на сотни тысяч рублей. Поиском злоумышленника в настоящий момент занимаются стражи порядка.

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