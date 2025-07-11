Двое спасателей рухнули в водохранилище во время поездки на мотодельтаплане

В Иркутской области два человека погибли во время полета на мотодельтаплане у Братского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел поздно вечером 10 июля. Мужчины летели на мотодельтаплане — в районе залива Дондир Братского водохранилища летательный аппарат рухнул в воду. Спасти их не удалось.

По данным РЕН ТВ, участниками полета, по предварительным данным, были сотрудники ГУ МЧС. Во время инцидента они были не на службе.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

На место выехали следователи и криминалисты для оценки случившегося.

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