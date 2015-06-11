19-летняя девушка разбилась насмерть, отстегнувшись от парашюта в Черногории

В Черногории умерла 19-летняя туристка из Сербии. Девушка отстегнулась от парашюта во время парасейлинга. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, девушка решила полетать над морем на парашюте. Однако уже во время полета она вдруг начала отстегивать страховочные тросы и ремни. Предварительно, у туристки случилась паническая атака, поэтому ей захотелось поскорее выбраться и оказаться на земле.

Когда все ремни были отстегнуты, девушка повисла над водой вниз головой, а после выскользнула и полетела вниз. Сообщается, что она упала с высоты 50 метров.

Спасти туристку не удалось. Она скончалась. Другие подробности случившего выясняются.

Отметим, что парасейлинг – довольно распространенный на морских курортах вид активного отдыха, который доступен взрослым. Он представляет из себя полет на парашюте, который прикреплен к транспортному средству.

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