Двое неизвестных с ножами не смогли обокрасть семиклассника

Семикласснику из Колпино удалось обхитрить двух неизвестных, которые пытались его ограбить. Сейчас правоохранители проводят проверку. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным источника, все произошло с 12-летним мальчиком по пути в школу. Он шел мимо продовольственного рынка и заметил двух неизвестных, которые были в балаклавах. Они достали ножи и потребовали у ребенка телефон и деньги. Но мальчик не растерялся и убежал.

Мать узнала о случившемся, когда школьник внезапно вернулся из учебного заведения. Он рассказал родительнице о том, что его хотели ограбить. Женщина позвонила полицейским. На данный момент проводится проверка.

Похожий случай произошел в Подмосковье. Но там 16-летняя школьница обхитрила насильника в кустах и убежала домой. Девочка была в гостях у сестры, но задержалась, поэтому возвращаться ей пришлось в позднее время. Пока она шла по улице, к ней подошел молодой человек под предлогом узнать, где находится деревня Евсеево.

Ранее мы писали о том, как в Свердловской области пьяная многодетная мать пыталась задушить ребенка.