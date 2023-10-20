Пьяная многодетная мать пыталась задушить четырехлетнего сына

Жительница Каменского района в Свердловской области пыталась задушить своего четырехлетнего сына. Женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По данным регионального портала Е1.ru, она положила подушку на лицо ребенка и начала душить его, угрожая убийством. При этом в прокуратуре также выяснили, что многодетная мать часто находилась в состоянии алкогольного опьянения и истязала своих сыновей. В частности, она избивала детей, хватала их за волосы и сталкивала со стула на пол. Истязания продолжались с мая 2021 года по январь 2022 года. Жертвами агрессии матери стали ее 12-летний и четырехлетний сыновья.

В итоге женщину признали виновной в истязании несовершеннолетних и приговорили к трем годам и шести месяцам колонии общего режима. Кроме того, она должна выплатить детям компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей. Детей передали на воспитание отцу.

Ранее мы писали, что в Москве многодетную мать, воспитывающую 15 детей, задержали по подозрению в торговле людьми. Она предоставила документы, по которым следует, что всех, кроме троих, малышей она рожала самостоятельно. Однако еще в 2010 году россиянка перенесла операцию, после которой роды для нее стали невозможными.