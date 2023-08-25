Обхитрила насильника: школьница придумала план и убежала от мужчины в кустах

В Подмосковье школьнице удалось обмануть педофила в кустах и убежать, пока он не совершил преступление. 16-летней девочке пришла в голову идея, которая сработала. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, все произошло в ночь на 25 августа в подмосковном городе Павловский Посад. Девочка была в гостях у сестры, но задержалась, поэтому возвращаться ей пришлось в позднее время. Пока она шла по улице, к ней подошел молодой человек под предлогом узнать, где находится деревня Евсеево.

В какой-то момент злоумышленник нанес девочке удар по лицу, схватил за шею и потащил в кусты, где домогался. Она крикнула, что у нее есть венерическое заболевание, но это не остановило насильника. Тогда ей пришла в голову другая идея.

Жертва сказала педофилу, что у нее дома никого нет и предложила пойти к ней, чтобы все продолжилось. Он поверил и пошел за ней, но крепко сжимал ее руку, чтобы не убежала. Когда они были у подъезда, то школьница увидела знакомого. Она сказала, что у нее развязался шнурок, и мужчина ослабил хватку. Девочка воспользовалась шансом и побежала вперед к другу, а насильник испугался последствий и убежал.

Пострадавшую проводили домой, а после она обратилась к правоохранителям. Сейчас проводит проверка.

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