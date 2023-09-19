Двое мужчин похитили москвичку, вымогая у ее матери 10 тысяч долларов. Об этом сообщает портал РЕН ТВ.

По предварительным данным, злоумышленники подошли к женщине, находящейся на парковке делового центра. Один из них ударил ее по голове. После этого неизвестные усадили потерпевшую в ее машину и поехали в Пушкинский городской округ. Возле лесополосы они пересели в свое авто и вместе с жертвой направились в поселок. Там злоумышленники удерживали женщину неделю. За освобождение они требовали у матери похищенной 10 тысяч долларов.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность похитителей, задержать их и освободить жертву. На данный момент возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека» и «Вымогательство».

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