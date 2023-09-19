В Санкт-Петербурге мужчина убил 54-летнего товарища ножницами после застолья. Об этом сообщает портал 78.ru.

К сотрудникам правоохранительных органов обратилась за помощью 36-летняя женщина. Она рассказала о том, как экс-избранник пригласил ее в гости. Проснувшись, местная жительница увидела рядом с собой мертвого мужчину.

Полицейские установили, что в тот вечер, помимо женщины, в квартире находился товарищ погибшего, который приехал из Волгограда. Гость северной столицы поругался с приятелем. В результате конфликта он нанес ему несколько ударов ножницами. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Полиции удалось задержать злоумышленника. На данный момент он находится в изоляторе временного содержания. Известно, что несколько лет назад задержанный вышел из тюрьмы. Возбуждено уголовное дело.

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