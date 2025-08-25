Опубликовано 25 августа 2025, 10:561 мин.
Двое мужчин похитили и пытали подростка в российском регионе
Двух мужчин арестовали за похищение 13-летнего мальчика в Хабаровском крае.
© Гусейнов Виктор/Komsomolskaya Pravda/East News
В Хабаровском крае заключили под стражу двух мужчин, обвиняемых в похищении семиклассника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По данным ведомства, мужчины в возрасте 38 и 40 лет посадили 13-летнего мальчика под угрозой применения насилия на мотоцикл и увезли в дом в поселке Хор. Там обвиняемые удерживали подростка и издевались над ним. Пострадавший получил множественные травмы.
Суд избрал меру пресечения для обвиняемых и заключил их под стражу.
Ранее в Тюменской области цыгане похитили семиклассницу, чтобы насильно выдать замуж.
Также мы писали, что неизвестные похитили повара-мигранта и увезли в лес, где его несколько раз ударили ножом.