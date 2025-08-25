Двое мужчин похитили и пытали подростка в российском регионе

В Хабаровском крае заключили под стражу двух мужчин, обвиняемых в похищении семиклассника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным ведомства, мужчины в возрасте 38 и 40 лет посадили 13-летнего мальчика под угрозой применения насилия на мотоцикл и увезли в дом в поселке Хор. Там обвиняемые удерживали подростка и издевались над ним. Пострадавший получил множественные травмы.

Суд избрал меру пресечения для обвиняемых и заключил их под стражу.

Ранее в Тюменской области цыгане похитили семиклассницу, чтобы насильно выдать замуж.

Также мы писали, что неизвестные похитили повара-мигранта и увезли в лес, где его несколько раз ударили ножом.