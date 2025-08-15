Повара-мигранта похитили после смены, увезли в лес и несколько раз ударили ножом

В Санкт-Петербурге неизвестные похитили повара и увезли в лес, где его н несколько раз ударили ножом. Об этом пишет Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

Похищение произошло в четверг, 14 августа, в Сестрорецке. 27-летний повар, приехавший в Россию из другой страны, закончил смену в ресторане и отправился в соседний магазин.

Через некоторое время он сам связался со своим братом и рассказал, что его куда-то везут и вымогают деньги. О какой именно сумме идет речь, не уточняется.

Повара в итоге увезли в Лисий нос. Там его позже и обнаружили, в лесополосе возле Лесной улицы. Он был один, рядом с ним лежал окровавленный нож. Мужчина получил несколько ранений.

Пострадавшего срочно доставили в ближайшее медучреждение. В данный момент выясняются обстоятельства случившегося.

Пострадавшего срочно доставили в ближайшее медучреждение. В данный момент выясняются обстоятельства случившегося.