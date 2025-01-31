Цыгане похитили школьницу, чтобы насильно выдать замуж

В Тюменской области похитили семиклассницу, чтобы насильно выдать замуж. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, взрослый мужчина и молодой парень подкараулили 13-летнюю девочку возле школы, затащили ее в машину и увезли в неизвестном направлении. Очевидцы сообщили о похищении директору, которая вызвала полицию. Свидетели утверждают, что машина дежурила у школы с 08:00 до 14:00.

Подруги школьницы рассказали, что она познакомилась в соцсетях с парнем и стала жаловаться на его преследования: девочка плакала от страха и просила провожать ее домой после уроков. По предварительной информации, школьницу похитили члены цыганской диаспоры, чтобы насильно выдать замуж.

Известно, что девочка живет в полной благополучной семье. Полиция ее разыскивает.

Ранее в Рязанской области цыгане похитили 16-летнюю девушку, чтобы выдать замуж. Подробности читайте в этой новости.

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